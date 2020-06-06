218 تكشف خطة إعادة تشغيل أكبر حقول النفط في ليبيا

كشف مهندس يعمل في حقل الشرارة في تصريح لـ218 اليوم السبت تفاصيل إعادة فتح صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا وميناء الزاوية وآلية تجريب خطوط الإمداد موضحا آلية العمل المستقبلية لحقل الشرارة المسؤول عن ضخ الخام.

وقال المهندس إن الفرق الفنية أعادت فتح إحدى المضخات الساعة الرابعة من فجر اليوم حيث أظهرت البيانات الفنية إعادة فتح الصمام قبل أن يعيدوا إغلاق المضخة إلى حين صدور التعليمات بالتشغيل مؤكدا أن التجارب تتم يوميا بشكل اعتيادي موضحا أن عدد المهندسين قليل في الحقل ولا يساعد على عمليات التشغيل في المحطةB والمحطة 186.

وتحصلت 218 على معلومات حصرية حول تقديرات الإنتاج في حال عودة تشغيل حقل الشرارة قريبا حيث أوضح المصدر ذاته أن الحقل كان ينتج بين 290 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وأن عودة الإنتاج ستكون بقوة 50% بشكل تدريجي بسبب تهالك البنية التحتية والتسرب الكبير الحاصل في أحد الخزانات الرئيسة.

وتتضمن الخطة إعادة تشغيل الحقل بشكل تدريجي خلال الأيام والأشهر الأولى حتى يصل الإنتاج اليومي إلى 55 ألف برميل في المرحلة الأولى ويضاف إليها لاحقا 80 ألف برميل يوميا ليبلغ إجمالي الإنتاج 135 ألف برميل وسيستمر بتخصيص 10 آلاف برميل من النفط الخام لمحطة توليد الكهرباء في أوباري.

وأوضح أن باقي الإنتاج والمقدر بـ155 ألف برميل يوميا يحتاج لأشهر وجهد كبير من الفرق الفنية للشركة المشغلة أكاكوس والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب الإغلاق الحاصل منذ يناير الماضي.

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