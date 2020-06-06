أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 6 يونيو 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 6 يونيو 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.05 الى 5.10 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.20 َإلى 5.15 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.35 الى 5.40 دينار

اليورو = 5.75 دينار

الجنية الإسترليني 6.55 دينار

الليرة التركية 0.82 دينار

الدينار التونسي 1.80 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الأردني 7.45 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ232 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر 4.55 إلى 4.60 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.60 دينار (طرابلس) / دينار (التنمية والوحدة – بنغازي) غيرمتوفر