ترقب لنتائج اجتماع أوبك+ بشأن تمديد خفض الإنتاج

من المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، ظهر اليوم، ويأتي هذا الاجتماع بغية تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط بالإضافة إلى حث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

وكانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت الشهر الماضي على تخفيض الإمدادات بـ9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم الأسعار التي هوت بسبب تفشي جائحة كورونا. وكان من المقرر أيضا تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وكانت مصادر في أوبك + قد ذكرت قبل أيام أن المملكة السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو فيما كانت تفضل المملكة تمديد التخفيضات حتى نهاية أغسطس القادم.

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