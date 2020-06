بفضل كورونا.. 79 مليار دولار ازدادت ثرواة أثرياء أميركا

كشف تقرير مثير نشره معهد الدراسات السياسية بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة سجلت قفزة تتجاوز 19 بالمئة، أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كورونا في البلاد.

ويأتي على رأس قائمة هؤلاء المستفيدين الملياردير، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ومارك زوكربغ مؤسس شركة فيسبوك.

وقال التقرير إنه منذ بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وأضاف تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير ”هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود“.

وزادت ثروة بيزوس، منذ 18 مارس على مدى 11 أسبوعا، بنحو 36.2 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرج بنحو 30.1 مليار دولار، وكما ارتفع صافي ثروة إلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار.

وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.

