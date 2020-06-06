اقتصاد

خام برنت ينهي الأسبوع على ارتفاعات كبيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخاصة بالخامين “الأمريكي الخفيف وبرنت” بشكل ملموس مع ختام التداولات الأسبوعية أمس الجمعة.

وسجلت عقود خام برنت ارتفاعا بما نسبته 19% بالمقارنة على أساس أسبوعي محققة زيادة قدرها دولارين وثلاثين سنتا ليبلغ سعر البرميل في الجلسة الختامية الجمعة 42.50 دولارا.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بمقدار دولارين ليسجل سعر البرميل 39.50 دولارا وتأتي الارتفاعات متأثرة باجتماع دول أوبك بلس عبر الدائرة المتلفزة لوزراء الدول الاعضاء بقيادة السعودية وروسيا بهدف دراسة إمكانية تمديد خفض الإنتاج العالمي.

والجدير بالذكر ان ليبيا معفية من اتفاقيات خفض الإنتاج بسبب ما تمر به من ضروف سياسية وعسكرية وأن الإنتاج فيها متوقف بشكلا مستمر منذ يناير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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