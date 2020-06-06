هجوم مسلح على حقل الشرارة جنوب البلاد

قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن حقل الشرارة تعرض لهجوم مسلح في وقت مبكر من اليوم السبت دون وقوع أضرار بشرية أو مادية في الموقع.

وأوضح عميد أوباري في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حاولت السيطرة على الحقل حيث وقع تبادل لإطلاق النار بينها وبين قوة الحماية المكلفة بتأمين الحقل، قبل انسحاب المجموعة المهاجمة.

وأشار ماتكو إلى أن الأوضاع أصبحت هادئة في محيط الحقل والمنطقة بشكل عام بعد ساعات من إطلاق النار، مؤكدًا بأن قوة حماية حقل الشرارة ليست لها علاقة بعمليات الإقفال أو منع إعادة تشغيل الشرارة، وهي مكلفة بالحماية فقط.

وتعتقد بعض المصادر داخل مدينة أوباري بأن المجموعة المسلحة التي هاجمت الحقل موالية لحكومة الوفاق الوطني، بينما أوضح أحمد ماتكو بأنه لاتوجد معلومات مؤكدة حول هوية المسلحين.

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