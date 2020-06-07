“المركزي”: قيمة الاعتمادات المفتوحة للمصارف التجارية بلغت أكثر من 2 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عبر نشرته الشهرية عن إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي على كافة المصارف التجارية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي من العام الجاري.

حيث أوضح المركزي أن إجمالي الاعتمادات المستندية للمصرف الإسلامي بلغت أكثر من 529 مليون دولار، فيما بلغت في المصرف العربي قرابة 41 مليون دولار، أما المصرف التجاري الوطني فقد بلغت قيمة الاعتمادات لــ102 مليون دولار.

ونفذ المصرف الليبي الخارجي اعتمادات بقيمة 1.8 مليون دولار، ومن ثم المصرف المتحد للتجارة الذي بلغت قيمة الاعتمادات به حوالي 244 مليون دولار، ويليه المصرف الإجماع العربي الذي سجل “صفر” من إجمالي الاعتمادات.

وحصل مصرف الأمان قيمة من الاعتمادات المفتوحة تقدر بحوالي 47 مليون دولار،فيما خلى مصرف التجارة والتمنية من أي اعتمادات، وكذلك مصرف الجمهورية الذي لم يسجل أي اعتمادات خلال الأشهر الــ5 الماضية “بحسب بيان المركزي”.

كما سجل مصرف الخليج الأول التجاري قيمة من الاعتمادات تصل لــ105 مليون دولار، يليه مصرف السراي الذي وصلت قيمة اعتماداته إلى 168 مليون دولار، أما مصرف الصحاري فقد سجل 67 مليون دولار من قيمة الاعتمادات المفتوحة.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الاعتمادات التي تحصل عليها مصرف المتوسط بلغت أكثر من 67 مليون دولار، أما مصرف النوران فقد بلغت 242 مليون دولار، فيما تحصل مصرف الواحة على حوالي 17 مليون دولار.

وأضاف خلال نشرته الشهرية الخاصة بمبيعات النقد الأجنبي أن مصرف الوحدة قد تحصل على قيمة من الاعتمادات تقارب الـ27 مليون دولار، فيما يليه مصرف الوفاء الذي تحصل على 14 مليون دولار، أما مصرف شمال أفريقيا فقد سجلت مبيعاته خلال الخمسة أشهر الماضية قرابة 161 مليون دولار، ثم مصرف اليقين الذي سجل 37 مليون دولار من إجمالي الاعتمادات المفتوحة.

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