بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تؤكد على دور عملية “إيريني” في إنفاذ حظر الأسلحة وإيقاف معاملات النفط غير المشروعة

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “آلان بوجيا” في بيان له أمس الأحد على أهمية دور عملية “إيريني” في إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة وإيقاف معاملات النفط غير المشروعة.



وقال “بوجيا” إنه ناقش مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” دور عملية إيريني التي بدأها الاتحاد الأوروبي بهدف فرض حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكدا أنها تهدف كذلك لوقف عمليات بيع النفط الليبي غير المشروعة والتي كان آخرها تعطيل محاولة حديثة من قبل إحدى بواخر العملية لتحميل النفط انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.



كما شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا علي ضرورة مشاركة طرفيْ النزاع في البلاد في محادثات “5+5” تحت رعاية البعثة الأممية لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي.

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