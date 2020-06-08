البعثة الأممية ترحب بإعادة فتح حقلي الشرارة والفيل النفطيين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين، بإعادة فتح وتشغيل حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب البلاد مع نهاية الأسبوع.

وأوضحت البعثة في بيان لها، بأن الشعب الليبي دفع ثمناً لا مبرر له جراء الحصار النفطي بلغ أكثر من 5 مليارات دولار جراء توقف مبيعات النفط فضلاً عن ملايين الدولارات من الخسائر غير المباشرة بسبب إغلاق المصافي المحلية والأضرار الناجمة عن تعطيل عمل المنشآت النفطية.

وأشارت البعثة إلى أنه يجب انهاء تعطيل الإنتاج النفطي في جميع أنحاء البلاد، حيث لا ينبغي استغلال النفط والموارد الطبيعية الأخرى بأية طريقة أو صيغة أو شكل كأداة من أدوات النزاع، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية