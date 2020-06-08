الرئاسي ينفي الورقة المنسوبة للسراج بإيقاف الإجراءات المالية و القرارات الصادرة من “أحمد معيتيق”

نفى مصدر خاص بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية الورقة المنسوبة لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” حول إيقاف كافة الإجراءات الإدارية و المالية والقرارات الصادرة بإسم النائب بالرئاسي “أحمد معيتيق” مؤكداً أنها مزورة و عارية عن الصحة تماماً .

و كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت ورقة منسوبة لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” حول إيقاف كافة الإجراءات الإدارية و المالية والقرارات الصادرة بإسم النائب بالرئاسي “أحمد معيتيق” توجيهها إلى محافظ المركزي بطرابلس ، و رئيسي الرقابة و الدبوان ، ووزيري المالية و الخارجية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية