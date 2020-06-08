اقتصاد

الرئاسي ينفي الورقة المنسوبة للسراج بإيقاف الإجراءات المالية و القرارات الصادرة من “أحمد معيتيق”

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى مصدر خاص بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية الورقة المنسوبة لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” حول إيقاف كافة الإجراءات الإدارية و المالية والقرارات الصادرة بإسم النائب بالرئاسي “أحمد معيتيق” مؤكداً أنها مزورة و عارية عن الصحة تماماً .

و كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت ورقة منسوبة لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” حول إيقاف كافة الإجراءات الإدارية و المالية والقرارات الصادرة بإسم النائب بالرئاسي “أحمد معيتيق” توجيهها إلى محافظ المركزي بطرابلس ، و رئيسي الرقابة و الدبوان ، ووزيري المالية و الخارجية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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