قوة مسلحة تدخل لحقل الشرارة لإيقاف العمل به .. و”الوطنية للنفط” تأمر موظفيها بعدم الانصياع لهم وتتعهد بمراسلة الإنتربول ولجنة العقوبات الدولية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها دخول قوة مسلحة بإمرة المدعو “محمد خليفة” آمر حرس المنشآت النفطية بالجنوب لحقل الشرارة النفطي وقيامها بالإيعاز للموظفين بضرورة إيقاف الحقل عن العمل فورا بعد ساعات فقط من بدء عمليات التشغيل والصيانة للحقل.



وأوضحت المؤسسة أنها قد أعطت الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية في ما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات، وحذرت الجميع من المساس بعامليها أو التعرض لهم، مؤكدة رفضها وجود أي مسلح داخل منشآتها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدامها مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية.



وتعهدت “الوطنية للنفط” باستخدام كافة الوسائل القانونية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدة بأنها في حال تهديد المستخدمين أو إيقاف الإنتاج ستقدم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام والإنتربول ولجنة العقوبات الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

وكانت المؤسسة قد أعلنت يوم الاثنين عن استئناف إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن صادرات الخام من حقلي الشرارة والفيل بعد قرابة خمسة أشهر من إغلاقهما من قبل مجموعات مسلحة موالية للقائد العام للقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية “خليفة حفتر”.

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