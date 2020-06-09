اقتصاد

نيويورك تايمز : اتفاق دولى بين أنقرة و واشنطن على “بعض القضايا” بشأن ليبيا و أهمها النفط

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم أن الرئيس التركي “رجب أردوغان” ناقش الصراع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في مكالمة هاتفية وإن الرئسين اتفقا على “بعض القضايا” المتعلقة بالتطورات هناك

وقد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمة الهاتفية ، مع تأكيد “اردوغان” في مقابلة مع اذاعة تي ار تي على أنهم “اتفقنا على بعض القضايا” دون ذكر التفاصيل .

وبحسب الصحيفة فقال “أروغان” إن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال للسيطرة على مدينة سرت الساحلية وهيا منطقة استراتيجية مصدرة للنفط ، و تضم آبار النفط و ذات أهمية كبيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ترمب جعل امريكا دولة خارجه على القانون الدولى يسرق نفط سوريا بالقوة فى دير الزور والان يطمع فى سرقة نفط ليبيا ومكن الصهاينة من القدس فهذا الشيطان اللعين يلعب دور قذر فى دعم الارهاب الدولى وعلى رئيس البرلمان الليبى مخاطبة رئيسة مجلس النواب الامريكى للتحقيق فى دعم ترامب لمجرم الحرب اردوغان فى نقل دواعش لنشر الارهاب الدولى وتشويه صورة امربكا كراعية للديمقراطية

    رد