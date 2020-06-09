نيويورك تايمز : اتفاق دولى بين أنقرة و واشنطن على “بعض القضايا” بشأن ليبيا و أهمها النفط

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم أن الرئيس التركي “رجب أردوغان” ناقش الصراع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في مكالمة هاتفية وإن الرئسين اتفقا على “بعض القضايا” المتعلقة بالتطورات هناك

وقد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمة الهاتفية ، مع تأكيد “اردوغان” في مقابلة مع اذاعة تي ار تي على أنهم “اتفقنا على بعض القضايا” دون ذكر التفاصيل .

وبحسب الصحيفة فقال “أروغان” إن حكومة الوفاق الوطني ستواصل القتال للسيطرة على مدينة سرت الساحلية وهيا منطقة استراتيجية مصدرة للنفط ، و تضم آبار النفط و ذات أهمية كبيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية