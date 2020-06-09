شركة الكهرباء تضع خطة سريعة لإيصال التيار الكهربائي جنوب طرابلس

عقدت اللجنة العليا لمتابعة بناء الشبكة الكهربائية في الشركة العامة للكهرباء اجتماعاً موسعًا بمقر الشركة بطرابلس اليوم الثلاثاء.

وتناول الاجتماع الأضرار التي لحقت بجميع مكونات شبكات النقل والجهد المتوسط والتوزيع، حيث بلغت الأضرار في بعض الشبكات ما نسبة 80%، وفق بيان للشركة.

وقررت إدارة الشركة وضع خطة سريعة لإيصال التيار الكهربائي كمرحلة أولي للمناطق المكتظة بالسكان ثم الزراعية تليها الصناعية بالإمكانيات المتاحة لدي الإدارات الفنية، إلى حين توفير الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية في عدد من مناطق جنوب طرابلس.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع، بأن شبكة التوزيع مدمرة بالكامل ويستلزم ذلك بناء الشبكة من جديد في مناطق مشروع الهضبة وعين زاره وبئر الأسطى ميلاد والسبيعة وسيدي السائح ووادي الربيع وقصر بن غشير و الجفارة.

الجذير بالذكر أن فرق الصيانة قد بدأت بأعمال الصيانة في مناطق عين زاره وبئر الأسطى ميلاد وصلاح الدين وقصر بن غشير.

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