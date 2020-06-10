مؤسسة النفط تعلن عن توقف إنتاج حقل الفيل جنوب البلاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الأربعاء عن توقف إنتاج حقل الفيل جنوب البلاد من قبل مجموعات مسلحة في قوات الجيش التابع للبرلمان بطبرق.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن آمر ما يسمى بكتيبة خالد بن الوليد المدعو يوسف حسين التباوي قاموا بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

وأكدت المؤسسة في البيان ب”أن هذا عمل إجرامي خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية”.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، إضافة إلى أنه يجب أن يدفع كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد ثمن جرائمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية