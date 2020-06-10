“إيني الإيطالية” ميناء مليتة ينهض والعمل به يعود إلى طبيعته

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية ” إيني ” يوم الأربعاء إن الوضع في ميناء مليتة للنفط والغاز الليبي عاد إلى طبيعته بعد أن ذكرت تقارير أن العمليات توقفت.

وبحسب وكالة رويترز فقد قال متحدث باسم إيني في تعليق بالبريد الإلكتروني: لقد عاد الوضع إلى طبيعته وأعيد تشغيل المصنع بشكل منتظم.

وأضافت الوكالة أن مصدرا بحرس المنشآت النفطية في ليبيا قال لرويترز إن المحطة أعيد فتحها بعد أن أعاقت جماعة مسلحة العمليات لفترة وجيزة. ولم يذكر تفاصيل.

ووفقا للوكالة تقوم مليتة ، وهي مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ، بتصدير النفط والغاز عبر ميناء يقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس بالقرب من الحدود التونسية .

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