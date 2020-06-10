“حسين محمد”: مؤسسة الاستثمار سيطرت على مفاصلها المليشيات و سنقدم شكوى للنائب العام و مجلس الأمن لحصر الأصول

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ببنغازي ” حسين محمد ” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية مع الحكومة الليبية المؤقتة اليوم تناول التقارير المقدمة عن المحافظ والشركات الإستثمارية و الخسائر التي نجمت عن التجميد .

و تابع بالقول: تم خلال الاجتماع مناقشة سيطرة الأجسام التابعة للوفاق التي مكنت المليشيات من السيطرة على مفاصل المؤسسة وفقاً لقوله .

و أفاد بالقول : و أصدر مجلس الأمناء تعليماته بمخاطبة مجلس الأمن والنائب العام من خلال البرلمان لتحميل حكومة الوفاق المسؤولية القانونية، مع ضرورة حصر الأصول والاستثمارات في كل العالم للوقوف على جرائم النهب والسلب وبيع ممتلكات المؤسسة في ظل الانقسام السياسي.

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