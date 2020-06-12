بلدي غريان يعلن عن توفير 60 مليون دينار لمصارف المدينة

أعلن المجلس البلدي غريان عن توفير مبلغ 60 مليون دينار، لفروع المصارف التجارية بالبلدية، بعد جهود بذلها ممثلين عن المجلس البلدي مع فرع إدارة مصرف ليبيا المركزي بغريان.

وأوضح رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان صلاح بركات، إنه سيتم الشروع في آلية توزيع السيولة على جميع فروع المصارف التجارية بالمدينة، حسب القيم المخصصة لكل فرع، مشيرا أن السحب سيكون عن طريق مختاري المحلات فور الانتهاء من توزيع المبلغ على المصارف.

وأشار المجلس البلدي غريان، أنه بذل جهوداً حثيثة لزيادة قيمة السيولة النقذية المخصصة لفروع المصارف بمدينة غريان.

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