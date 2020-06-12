اقتصاد

مساعد وزير الخارجية الأميركي: استخدام البنية التحتية للنفط في ليبيا كأداة للحرب يجب أن ينتهي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط “ديفيد شينكر” إنه  يجب الحفاظ على المنشآت النفطية الليبية لوضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا على أن استخدام البنى التحتية الحيوية في البلاد سواء للنفط أو الماء كـ”أداة للحرب” يجب أن ينتهي.

وأكد “شينكر” في بيان، نشره موقع السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، على أن الولايات المتحدة تشجع على مواصلة محادثات “5+5″، كما تشدد على ضرورة ضبط النفس وضمان حماية المدنيين خصوصا في ظل ما يواجهه الشعب الليبي من تحديات متعددة من بينها الصراع وجائحة كورونا فايروس والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تضاعفت بسبب إقفالات النفط لمدّة خمسة أشهر من قبل القوات المتحالفة مع “القوات المسلحة العربية الليبية”، مشددا على أن استخدام البنية التحتية الحيوية، سواء بالنسبة للنفط الذي يعتبر شريان الاقتصاد أو الماء الذي يعتمد عليه الليبيون من أجل البقاء، كـ”أداة للحرب”، أمر يستحق الشجب ويجب أن ينتهي، بحسب وصف البيان.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • الشيطان الاكبر يعظ ونسى ان الامريكان يسرقون نفط سوريا فى دير الزور رغم انف الحكومة السورية الشرعية ويطمعون فى نهب النفط الليبى لينفقوا منه على اسراءيل ولكنكم واهمون قال تعالى :-
    وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

    فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً

    ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

    إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

    عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

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  • شين دخلك بليببا ياحمار خليك فى خيبتك فى ايران وافغانستان والعراك فى بغداد

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