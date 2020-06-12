تحديث جديد للاسعار.. استمرار هبوط الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، استمرار هبوط الدينار الليبي للتراجع أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وانخفض أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

ــ الدولار 5.67 دينار

ــ الدولار حواله تركيا =6.07 دينار

ــ الدولار بشيك المصدق =6.67 دينار”التجارة والتنميه”

ــ اليورو= 6.23 دينار

ــ الباوند =7.01 دينار

ــ بطاقات ارباب الأسرة =5.25 دينار

ــ الذهب المسبوك =233 دينار للجرام

ــ الذهب الكسر عيار 230=18 دينار للجرام

ــ الفضه الكسر = 2.85 دينار للجرام

ــ ليرة= 0.83 دينار

ــ الدينار التونسي= 1.98 دينار