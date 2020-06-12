اقتصاد

بومطاري يناقش مع وزير المالية التركي كيفية عودة عمل الشركات التركية في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” اجتماعاً مع وزير المالية التركي ” براءت البيرق ” لمناقشة آليات تشجيع الاستثمار .

و تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة منذ 2011م .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياحمار وين الاموال التى سينهبوها فى ظل اغلاق ابار النفط وسيطرة ااجيش الوطنى عليها ومن يقترب منها من الاتراك هالك

    رد