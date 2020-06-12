بومطاري يناقش مع وزير المالية التركي كيفية عودة عمل الشركات التركية في ليبيا

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” اجتماعاً مع وزير المالية التركي ” براءت البيرق ” لمناقشة آليات تشجيع الاستثمار .

و تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة منذ 2011م .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية