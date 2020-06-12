بومطاري يناقش مع وزير المالية التركي كيفية عودة عمل الشركات التركية في ليبيا

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” اجتماعاً مع وزير المالية التركي ” براءت البيرق ” لمناقشة آليات تشجيع الاستثمار .
و تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة منذ 2011م .
عقد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري ” اجتماعاً مع وزير المالية التركي ” براءت البيرق ” لمناقشة آليات تشجيع الاستثمار .
و تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المعطلة منذ 2011م .
ياحمار وين الاموال التى سينهبوها فى ظل اغلاق ابار النفط وسيطرة ااجيش الوطنى عليها ومن يقترب منها من الاتراك هالك
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