اقتصاد

مؤسسة النفط: “قانونيا” سنتابع المسؤولين عن إغلاق الحقول

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته الجمعة عن مخاوف جديدة في حال استمرار حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في ليبيا بقوة انتاجية قدرها 300 ألف برميل و الذي أعيد تشغيله مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يعود للإغلاق مجددا بأمر من قوة مسلحة.

وأشارت المؤسسة إلى البدء في تفعيل خطة الطوارئ التي تشمل إخلاء تدريجيا للعاملين، مؤكدة أن القوة العسكرية لا تعمل بأي شروط وقائية من فيروس كورونا فضلا عن حدوث اشتباكات مسلحة فيما بينها داخل حرم الحقل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وجود المسلحين في حقل الشرارة سيتسبب في هلاك البنية التحتية مبينة أن عملية الصيانة والتشييد وتحسينها في وقت لاحق سيكلف المليارات، فضلا عن خسارة أموال قالت بأنها بلغت أكثر من 5 مليار دولار منذ تنفيذ الإغلاق في يناير الماضي.

وأوضحت عن المؤسسة أنها بدأت فعليا في إجراءاتها القانونية لدى مكتب النائب العام ضد المنفذين والمحرضين على الاغلاقات مؤكدة تواصلها مع وزارة الخارجية للتعميم على الجهات ذات العلاقة لوضعهم على قائمة العقوبات الدولية لملاحقتهم جنائيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • درست مجموعة من الباحثين الشباب خريجي الاقتصاد الليبي بمدينة طرابلس – خطة الاستفادة من المخلفات الحديدية من سيارات وعتاد عسكري قديم وتجميعها من جميع البلديات بواسطة الشاحنات وكوادر مختصة من ضباط الامن الليبي بعمليات جمع المخلفات الحربية وتفكيكها / وسيم نقلها الى المجمعات والأفران المخصصة لصهر الحديد وإعادة تدويره – والاستفادة منه في عملية ادارة البناء والتشييد داخل البلاد . وبتعاون مع الادارات في البلديات وتوفير الاليات اللازمة للحد من انتشار المخلفات الحربية في المناطق الليبية .

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  • قوية …. حرم ألحقل هذي . هههه …. انتم درتوا النفط الاله المعبود – والعياذ بالله –
    – شوفوا بدائل عالنفط النفط أصيب بالكورونا الى حين أشعار اخر – ديروا مصانع
    – ” لحليب الإبل الليبية ” وصدروه الخارج ممكن يدر على ليبيا أفضل العاءدات على الاقتصاد الليبي .
    او مصانع للزيتون الليبي ذو الجودة ويكون فيه الخير والبركة .

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