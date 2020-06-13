الشحومي: إنهيار قيمة العملات يشكل مخاطر شديدة على الاقتصاد المحلي

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي اليوم السبت، إن إنهيار قيمة العملات يشكل مخاطر شديدة عليذى الاقتصاد المحلي والذي يعني فقدان القيمة أمام العملات الرئيسة وخصوصا الدولار فترتفع الأسعار بشكل متفاقم وتزداد فرص إنهيار قيمة العملة إذا كان الاقتصاد منكشف بشكل كبير علي الخارج أي يستورد اكثر مما يصدر، وأن يكون اقتصاد هش محدود القدرات الإنتاجية والتصديرية ولديه مشاكل اقتصادية أخرى مركبة.

وأوضح الشحومي في منشورٍ عبر صفحته بفيسبوك، بأن لبنان الآن على شفير إنهيار تام بسبب إنهيار عملته وأدرك السياسيون بعد وقوع الكارثة أنه من الأهمية أن تدعم قيمة العملة المحلية عبر محاولة ضخ الدولار لمحاولة الحفاظ على مستوي مناسب من الأسعار بالسوق المحلي برغم أن الأمر أكثر سوءًا من مجرد ضخ الدماء في جسم يعاني سكرات الموت.

وأشار مؤسس سوق المال الليبي سابقا إلى أن البنك المركزي في مثل هذه الحالات يعتبر اللاعب الأهم فهو عبر التحكم بمعدل الفائدة السائد وعرض العملة المحلية والأجنبية يخلق توازن بسعر صرف العملة المحلية ويحافظ على قيمتها عند مستوى يستطيع أن يدافع عنه.

وأضاف الشحومي قائلا: “في ليبيا نحن نقترب شيئا فشيئا من السيناريو اللبناني مع استمرار توقف تصدير النفط واستمرار حالة انقسام البنك المركزي وعدم القدرة على عمل أي سياسة نقدية مناسبة وشاملة تعالج الخلل القائم وتنقذ البلاد والمواطنين.

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