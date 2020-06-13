الرئاسي : إصلاح البنية التحتية لخطوط النفط يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها

نشر مكتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت تصريحًا منسوباً للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق حيث شمل أن ما لحق بقطاع النفط من أضرار لا يتوقف عند قفل الإنتاج فقط، بل ووقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين.

وأشار المجلس الرئاسي خلال تصريحه لمكتب الإعلام أن الوضع تعدى إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول، من ضمنها تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية.

وأضاف إن إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة.

كما أوضح أن الدولة الليبية تدعو شركائها من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية “بحسب وصف البيان”.

وبين ضمن تصريحه أن المجلس الرئاسي يبحث على الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث، مشيراً إلى أنه لن يسمح بعد اليوم أن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين “على حد وصفه”.

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