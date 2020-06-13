البريقة تطلق 5 نقاط توزيع غاز طهي بطرابلس

تستعد شركة البريقة لتسويق النفط، للبدء في تشغيل نقاط استبدال أسطوانات غاز الطهي اعتبارا من الأحد في تمركزات مختلفة بمدينة طرابلس حددتها الفرق الفنية في الشركة.

وقالت الشركة، إن الخطة تشمل في مرحلتها الأولى 5 نقاط توزيع في العاصمة، هي “جزيرة معيتيقة، وساحة كلية الشرطة للبنات، ومنطقة غوط الشغال، قرب مسجد عثمان بن عفان، وأمام مديرية الأمن بمنطقة جنزور، إضافة إلى نقطة بيع في الساحة المقابلة لمستشفى الحوادث أبوسليم، وسيكون البيع من الساعة التاسعة صباحا.

وقالت “البريقة”، إن الخطوة تأتي في إطار القضاء على السوق السوداء ومنع الاستغلال وتوفير الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن نقاط بيع جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا في عدد من البلديات الأخرى، مبينة أن الإدارة تدرس أيضا إمكانية البدء في خدمة استبدال الأسطوانات عبر سيارات جوالة.

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