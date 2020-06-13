“أويل برايس”: الحرب على النفط الليبي مازالت مستمرة

قال موقع “أويل برايس” اليوم السبت إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي عاد يوم الأحد 7 يونيو، بينما دخل حقل الفيل الذي تضرر بشدة بسبب الإغلاق الطويل في الإنتاج في اليوم التالي بحوالي 12 ألف برميل في اليوم فقط وكان من المفترض أن يعود إلى طاقته الكاملة خلال 14 يومًا.

وأضاف الموقع أنه قد تم اقتحام حقليْ النفط وتوقف الإنتاج مرة أخرى في اليوم الموالي، حيث أعلنت مؤسسة النفط الوطنية مرة أخرى القوة القاهرة على صادرات حقل الشرارة، وكان ذلك بمثابة ارتياح لمنظمة “أوبك” التي تكافح مع تخفيضات إنتاج النفط في ظل إعفاء ليبيا من الامتثال لتخفيض الإنتاج.

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