مراقب مالي بمالية المؤقتة : لن يتم صرف مرتبات شهر “يونيو” ما لم يتم صرف مرتبات شهر مايو

قال المراقب المالي بوزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالرزاق المنصوري” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن مرتبات شهر يونيو لم تصرف مالم يتم صرف مرتبات شهر مايو الماضي من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح “المنصوري”خلال تصريحه لصدى أن جل الحوالات التي تم إحالتها من البنك المركزي بطرابلس، توجد بها نقص، مشيراً إلى أن هذا النقص يعود إلى عدم توثيق البيانات والمتغيرات فالفترة من سنة 2014 إلى هذا الوقت، مبيناً أن الانقسام الحاصل في المؤسسات في الدولة الليبية هو السبب الرئيسي لذلك.

كما أشار المراقب المالي أن وزارة المالية في انتظار توحيدها، وتوحيد المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن مالية المؤقتة قد قامت بصرف مرتبات شهر مايو في منتصف شهر رمضان في انتظار صرفها من قبل مصرف ليبيا المركزي.

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