بلدي بني وليد يُشكل لجنة لاسترداد أملاك الدولة بالمدينة

قرر عميد بلدية بني وليد سالم انوير اليوم الأحد، تشكيل لجنة لاسترداد عقارات وأملاك الدولة التي استولى عليها المواطنون داخل المدينة.

وأوضح القرار بأن اللجنة ضمت ممثلين عن مديرية الأمن وجهاز الدعم المركزي، إضافة إلى مراقب الاقتصاد ومكاتب المواصلات والإسكان والعمل والتأهيل ومصلحة أملاك الدولة.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة باسترداد خمسة عشر موقعًا داخل المدينة استولى عليها مواطنون في السابق من بينها مخازن ومباني حكومية، إضافة إلى محطات الوقود.

وأمهل قرار عميد بلدية بني وليد مستغلي المقرات ثلاثة أيام للخروج من المواقع بطريقة طوعية دون تدخل من قوات الأمن، إضافة إلى حصول اللجنة على كافة الصلاحيات للقيام بمهامها.

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