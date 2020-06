فيروس كورونا: مخاوف من موجة ثانيّة تضرب سوق الأسهم العالميّة

سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعا اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الصين والولايات المتحدة، والتي سيؤدي بدوره إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وجاء هذا التراجع بعدما، أعلنت بكين عن عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، كذلك تأثرت المعنويات ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، ونزل المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” بنسبة 2.4%، بعد تراجعه 5.7% الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الألماني “داكس”، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.34%، فيما انخفض المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 2.32%، أما المؤشر البريطاني فقد تراجع بنسبة 1.89%.

قبل البورصات الأوروبية، تراجعت الأسواق في آسيا، حيث تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

وهوى المؤشر “نيكي” القياسي بنسبة 3.47% إلى 21530.95 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو الماضي.

في الصين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي الرئيسي بنسبة 1.02% ليخسر هو الأخر 29.71 نقطة ويغلق عند مستوى 2890 نقطة.

انخفض مؤشرا بورصة موسكو اليوم على خطى الأسواق العالمية، وتراجع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.71% إلى 1217 نقطة.

في حين، هبط المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.09% إلى 2713 نقطة.

