صحيفة يونانية : عودة استئناف ناقلات النفط اضافة سارة إلى السوق العالمية و ستفيد الاقتصاد الليبي

قالت صحيفة” Hellenic shipping ” اليونانية اليوم أن غياب ليبيا عن سوق الناقلات له تأثير على المعدلات في حين أن العودة إلى الاستقرار في ليبيا لا يزال أمام طريق و الجهود الأخيرة لاستعادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، يمكن أن تقطع شوطا طويلا في تحسين السوق ، في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط.

و بحسب الصحيفة قال سمسار السفن “جيبسون ، ” أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات خام النفط مثبتة في أفريقيا وتعتمد البلاد على صادرات النفط في جميع عائدات الدولة تقريبًا ، و كثيراً ما تضررت حقول النفط وخطوط الأنابيب والمحطات في البلاد أثناء القتال.

حيث كلفت الانقطاعات في صادرات النفط الليبية مليارات الدولارات، و بلغت صادرات النفط الخام 36 مليون برميل في أكتوبر العام الماضي .

وأضاف “سمسار السفن” أن هذا يأتي بعد انخفاضات عديدة في الصادرات في السنوات الأخيرة ، ولكن لم يكن أي منها شديدًا وطويل الأمد مثل تلك التي شوهدت خلال هذا العام ، و سيوفر استئناف الصادرات من ليبيا كميات إضافية في السوق العالمية في وقت يتباطأ فيه الطلب.

ومع ذلك ، فإن إضافة 370 ألف برميل في اليوم من إنتاج النفط الخام ستفيد الاقتصاد الليبي بشكل كبير ، وإذا ظل الإنتاج مستقرًا ، فسوف يوفر المزيد من فرص عمل الناقلات.

بالنظر إلى أن مسار عبر البحر المتوسط يقع حاليًا في أدنى مستوياته منذ أبريل 2018 ، فإن أي زيادة في حجم الصادرات الليبية ستكون أخبارًا سارة وفقا للصحيفة.

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