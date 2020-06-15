اقتصاد

صحيفة يونانية : عودة استئناف ناقلات النفط اضافة سارة إلى السوق العالمية و ستفيد الاقتصاد الليبي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة” Hellenic shipping ” اليونانية اليوم أن غياب ليبيا عن سوق الناقلات له تأثير على المعدلات في حين أن العودة إلى الاستقرار في ليبيا لا يزال أمام طريق و الجهود الأخيرة لاستعادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، يمكن أن تقطع شوطا طويلا في تحسين السوق ، في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط.

و بحسب الصحيفة قال سمسار السفن “جيبسون ، ” أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات خام النفط مثبتة في أفريقيا وتعتمد البلاد على صادرات النفط في جميع عائدات الدولة تقريبًا ، و كثيراً ما تضررت حقول النفط وخطوط الأنابيب والمحطات في البلاد أثناء القتال.

حيث كلفت الانقطاعات في صادرات النفط الليبية مليارات الدولارات، و بلغت صادرات النفط الخام 36 مليون برميل في أكتوبر العام الماضي .

وأضاف “سمسار السفن” أن هذا يأتي بعد انخفاضات عديدة في الصادرات في السنوات الأخيرة ، ولكن لم يكن أي منها شديدًا وطويل الأمد مثل تلك التي شوهدت خلال هذا العام ، و سيوفر استئناف الصادرات من ليبيا كميات إضافية في السوق العالمية في وقت يتباطأ فيه الطلب.

ومع ذلك ، فإن إضافة 370 ألف برميل في اليوم من إنتاج النفط الخام ستفيد الاقتصاد الليبي بشكل كبير ، وإذا ظل الإنتاج مستقرًا ، فسوف يوفر المزيد من فرص عمل الناقلات.

بالنظر إلى أن مسار عبر البحر المتوسط يقع حاليًا في أدنى مستوياته منذ أبريل 2018 ، فإن أي زيادة في حجم الصادرات الليبية ستكون أخبارًا سارة وفقا للصحيفة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الحمد لله ان النفط تحت سيطرة الجيش الوطنى وبعيد عن شنب المعتوه الذى سيشرب من البحر الابيض واذا لم يكفى يشرب من البحر الاسود واذا لم يكفى يشرب من البحر الاحمر واذا لم يكفى ينقصه النسر يخطفه ليصبح علم مصر !! ومن غير نسر علم اليوم ونجمتين علم سوريا وثلاث نجوم على العراق !!!

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