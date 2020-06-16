بلدية درنة تبحث تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية

بحث عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي، مع أعضاء لجنة الاستقرار درنة وعدد من المسؤلين بمصرف الوحدة، تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بجميع الأنشطة التجارية بالمدينة.

وركّز الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بلجنة استقرار المدينة، على تفعيل المزايا والخطوات التي من شأنها أن تساعد في رفع المعاناة التي يعيشها المواطن جراء أزمة نقص السيولة وتم التطرق إلى عملية تفعيل خدمة الموبي كاش وكيفية استخدامه.

كما تطرق عميد بلدية درنة مع المسؤولين خلال الاجتماع، إلى خدمات الكترونية أخرى سيطلقها المصرف لأول مرة في ليبيا.

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