الوطنية للنفط: خبراء خلصوا إلى ضرورة تفريغ كل مخزونات النفط الخام

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن خبراء من المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها خلصوا إلى ضرورة تفريغ كل مخزونات النفط الخام.

وشددت المؤسسة في بيان لها على ضرورة توفير سعات تخزينية لتخزين المكثفات المصاحبة للغاز المنتج و حتى لا يتوقف إنتاج الغاز بعد أيام قليلةو الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية لكافة أنحاء البلاد.

وأضافت المؤسسة أن المختصين بالمؤسسة يتنبؤون بمآلات خطيرة لملايين البراميل المخزنة فهي عرضة للانفجارات و الدمار الشامل في حال تحولت الحقول والموانيء إلى مناطق عمليات عسكرية بدلا عن مناطق نفطية.

وأشارت إلى استمرارها في النهوض بمسؤولياتها حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء عدد من المشاورات الفنية ومتطلبات السلامة العامة و سلامة العمليات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طاريء وذلك بالتنسيق مع الشركاء.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى انهيار أحد الخزانات في حقل الشرارة نتيجة استمرار الإقفال القسري للمنشآت النفطية الذي انعكس على المعدات والتسهيلات السطحية و أنابيب النقل وخزانات الخام.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط كل المسؤولين عن الإقفالات التي طالت منشآتها إلى ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، وإلى ضرورة إنهاء الإقفالات فورا والسماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الاجنبي.

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