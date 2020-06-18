ديوان المحاسبة يُسجّل مخالفات جديدة عن إدارة الشركة العامة  الكهرباء

نشر ديوان المحاسبة مجموعة من الملاحظات التي سجلها عن أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وجاء في ملاحظات الديوان، بعض الأمور المتعلقة بنظام الحوكمة ، حيث أوضح الديوان في ملاحظاته التي نشرت عبر المنصات الرسمية، أمس الأربعاء، بأن مجلس الإدارة تأخر في اعتماد الميزانية التقديرية للعام الجاري، وقيد التقرير بعض تداخل عشوائي للمهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما رصد الديوان، ضعف في الدورة المستندية لعمليات التشغيل والصيانة بالاضافة لتضارب الاختصاصات بين اللجان المعنية بالتعاقد.

وأشار التقرير، إلى عدم تقيد مجلس إدارة شركة الكهرباء، بما ورد في منشور ديوان المحاسبة بشأن تطبيق معايير الحوكمة.

وأضاف الديوان، أن النظام الأساسي للشركة، لم يرد فيه آليات لمسائلة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو هيئة المراقبة.

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