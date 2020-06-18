اقتصاد

ديوان المحاسبة يُسجّل مخالفات جديدة عن إدارة الشركة العامة  الكهرباء

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر ديوان المحاسبة مجموعة من الملاحظات التي سجلها عن أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وجاء في ملاحظات الديوان، بعض الأمور المتعلقة بنظام الحوكمة ، حيث أوضح الديوان في ملاحظاته التي نشرت عبر المنصات الرسمية، أمس الأربعاء، بأن مجلس الإدارة تأخر في اعتماد الميزانية التقديرية للعام الجاري، وقيد التقرير بعض تداخل عشوائي للمهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

كما رصد الديوان، ضعف في الدورة المستندية لعمليات التشغيل  والصيانة بالاضافة لتضارب الاختصاصات بين اللجان المعنية بالتعاقد.

وأشار التقرير، إلى عدم تقيد مجلس إدارة شركة الكهرباء، بما ورد في منشور ديوان المحاسبة بشأن تطبيق معايير الحوكمة.

وأضاف الديوان، أن النظام الأساسي للشركة، لم يرد فيه آليات لمسائلة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو هيئة المراقبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الادارة العامة لهيءة الدعم المركزي للدارة المحاسبة –
    موضوع التخريب مفتعل لسحب امًوال مخصصة للصيانة والسلامة المهنية / لجيوب الادارات / يجب تقسيم العمل الامني / للموسسات الليبية – بالمناطق .
    وجمع الموظفين والتحقيق -في عمليات التوظيف السابقة / وتفعيل ادارة العزل والتوظيف .للخريحين الليبيين الجدد .

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