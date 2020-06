مركزي سوريا يردّ على عقوبات «قانون قيصر» برفع سعر صرف الليرة

تزامناً مع العقوبات الأمريكية التي فرضتها والمعروفة باسم «قانون قيصر»، قرر مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة.

وفي بيان نشره مصرف سوريا المركزي، تم تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة.

فيما كان السعر الرسمي المعتمد منذ شهر مارس ثابتاً عند قيمة 700 ليرة.

ويسعى التعديل، ووفقاً لبيان المصرف، فإن التعديل يهدف إلى الوصول إلى سعر توازني لردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وسط أزمة اقتصادية يمر بها الاقتصاد السوري نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية عليه عبر “قانون قيصر”، بالإضافة إلى تواصل الأزمة الاقتصادية في دولة الجوار لبنان.

هذا وقد تأثرت الليرة السورية كثيراً خلال الشهر الحالي حيث شهدت تدهورا غير مسبوق في قيمتها، قارب خلاله سعر الصرف من خط الثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يشهد بعض التحسن.

يُذكر أن سعر الصرف كان يوازي 47 ليرة مقابل الدولار، وذلك قبل اندلاع الحرب في سوريا.

