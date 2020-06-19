اقتصاد

الدينار يتراجع قليلاً أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار بشكل طفيف في تداولات اليوم الجمعة التي تنشط عبر التطبيقات الذكية بسبب استمرار فرض حظر التجول.

وتم تداول الدولار عند الساعة 14:00 بـ 5.900 دنانير مرتفعا بذلك بمقدار قرشين وجرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية لدبي وتركيا بــ 6.250 مسجلا ارتفاعا قدره قرشا واحدا فيما تم تداول اليورو بــ 6.510 دنانير مرتفعا بذلك 4 قروش.

أما العملات الأخرى فقد صعد الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 2.050 دينار وصعد الجنيه المصري بمقدار قرش واحد وتم تداوله بـ 37 قرشا للجنيه، وبلغت قيمة الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى إسطنبول 87 قرشا لليرة مرتفعة بمقدار 3 قروش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

    • هل هذا الجزائري الذي يحرق القرآن الكريم وجد فيه أيه مغلوطه او وجد فيه نسخه خاطئه ويجب حرقها او هو عملها لانه ملبوس والشيطان لا يتحمل القرآن الكريم وخاصة أية الكرسي فنرجوا من سيادتكم التوضيح لماذا الجزائري يحرق القرآن حنى لا نقع في فتنه كبرى

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