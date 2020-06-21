احتراق الغاز في ليبيا.. تأثير بيئي وجانب اقتصادي معقد

قال الخبير في مجال النفط والغاز محمد أحمد، إن مسألة حرق الغاز في الحقول النفطية يشكل تهديدًا للبيئة وأماكن الإنتاج في المناطق المختلفة من البلاد.

وأوضح أحمد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن غالبية الشركات النفطية تتجه نحو التخلص من الغاز عبر الحرق نتيجة للتكاليف المالية المرتفعة من حيث تجميع وضخ وتخزين الغاز والتي ستفوق سعر بيعه.

وأشار الخبير النفطي إلى أن الاستفادة من الغاز أمر معقد للغاية حيث يجب التعامل مع تكلفة الكربون مقاسة بسعر بيع سندات الكربون في السوق العالمي على تكاليف الإنتاج، هذا المسألة تجعل عملية الربح معدومة.

وأضاف أحمد: “في ليبيا ودول أخرى عديدة لا تضيف قيمة الكربون على تكاليف الإنتاج لأنه وببساطة سيدفع الاستثمار إلى الهروب”.

ويعتقد محمد أحمد بأن الحقول النفطية في ليبيا ليست لديها نسب تلوث كبير مقارنة بالدول الأخرى، لكنه يؤكد بأنه من المهم للشركات أن تعمل على نزع الكبريت قبل الحرق نتيجة للآثار السلبية المترتبة على ذلك خاصة بالمناطق القريبة من الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية