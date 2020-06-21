أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 21 يونيو 2020

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 21 يونيو 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|6.02 دينار
|6.00 دينار
|اليورو
|6.55 دينار
|6.47 دينار
|الجنية الاسترليني
|7.25 دينار
|7.17 دينار
|الليرة التركية
|0.87 دينار
|0.79 دينار
|الدينار التونسي
|2.09 دينار
|2.01 دينار
|الجنية المصري
|0.37 دينار
|0.362 دينار
|الدينار الاردني
|8.37 دينار
|8.29 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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