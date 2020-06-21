“الجمهورية” يُرسل قافلة طبية للجنوب‎ لمكافحة كورونا

أرسل مصرف الجمهورية، اليوم الأحد، قافلة دعم طبيّ إلى 3 مناطق في الجنوب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للثقافة والرياضة العالمية.

وتضمنت القافلة مستلزمات ومعدات طبيّة للوقاية من فيروس كورونا، حيثُ سيتم تسليمها إلى المراكز الصحيّة أوباري وسبها وغات، وذلك لدعم وتحسين قدرة المراكز للتصدي لهذا الوباء، والمساهمة في التخفيف من معاناة أهل الجنوب.

يشار إلى أن مصرف الجمهورية، أطلق في وقت سابق خدمة” لأجلك” عبر تطبيق ”مصرفي بلس” ضمن مساعيه لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه، وتجنبًا للازدحام وتداول الأوراق النقدية، وذلك في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا.

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