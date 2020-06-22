مصدر لـ 218: وصول 29 ألف طن من البنزين لميناء بنغازي

أفاد مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي، لـ 218، أن ناقلة المحروقات CIELO DI HANOI، وصلت يوم أمس الأحد وعلى متنها نحو 29 ألف طن من البنزين لميناء بنغازي.

واستقبلت الأرصفة النفطية في ميناء بنغازي، في وقت سابق، يوم أمس، ناقلة المحروقات marai M تمهيدا لإفراغ حمولتها من الديزل والمقدرة بي 15الف طن من الديزل.

وكانت قد نشرة إدارة الميناء البيانات في مايو الماضي وهي الأحدث، أظهرت كميات المحروقات التي وصلت خلال شهر رمضان الماضي، حيث بلغت كميات وقود البنزين أكثر من 60 ألف طن، بينما بلغت كميات وقود الديزل 95 ألف طن.

واستوردت شركة البريقة لتسويق النفط خلال شهر رمضان الماضي، 9500 طن من غاز الطهي.

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