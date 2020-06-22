الخطوط الليبية : حجم الأضرار الشركة جراء القصف على مطار معيتيقة قد بلغ 272 مليون دينار

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الاثنين عن حجم الخسائر الكبيرة جراء القصف المتكرر على مطار معيتيقة خلال المدة الماضية.

حيث أوضحت الشركة أن لجنة الحصر المشكلة من قبل شركة الخطوط الجوية الليبية قد قامت بحصر الأضرار والتي بلغت القيمة المالية لإجمالي الخسائر التي تعرضت لها الشركة حوالي 272 مليون دينار.

كما بينت أن أكبر أضرار الشركة والتي تم حصرها قد لحقت بطائرتين من طائرات الشركة والتي خرجت إحداها عن الخدمة نهائيا، مشيرةً إلى أن مكاتب الإدارة الفنية التابعة للشركة والورش المساندة أيضا قد أصيب ببعض الأضرار، إضافةً إلى قطع الغيار الخاصة بالطائرات وبعض الآليات المخصصة لصيانة الطائرات.

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