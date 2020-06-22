اقتصاد

مصلحة الطرق والجسور توضح اختصاصاتها … و توقف المشاريع مع الشركات المتعاقدة معها

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت مصلحة الطرق و الجسور التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأثنين أن كافة الأعمال الخاصة بإنشاء و تجهيز الطرقات العامة داخل المخططات المعتمد للبلديات تخرج عن نطاق اختصاص وصلاحيات مصلحة الطرق و الجسور .

و أكدت المصلحة أنها تختص فقط في صيانة شبكة الطرق العامة خارج المخططات العمرانية المعتمدة بالمدن ، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع الشركات الأجنبية لصيانة عدة الطرق العامة و توقفت هذه المشاريع نتيجة للحرب بعد سنة 2014 و لم تستئنف إلى حد الآن .

و كشفت المصلحة عن وجود تفاوض لأجل استشناف الشركات الأجنبية العمل بالمشاريع الحيوية أو انهاء العقود المبرمة معها ، مؤكدة العمل على الصيانة العاجلة و الطارئة للطرق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك