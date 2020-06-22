مصلحة الطرق والجسور توضح اختصاصاتها … و توقف المشاريع مع الشركات المتعاقدة معها

قالت مصلحة الطرق و الجسور التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأثنين أن كافة الأعمال الخاصة بإنشاء و تجهيز الطرقات العامة داخل المخططات المعتمد للبلديات تخرج عن نطاق اختصاص وصلاحيات مصلحة الطرق و الجسور .

و أكدت المصلحة أنها تختص فقط في صيانة شبكة الطرق العامة خارج المخططات العمرانية المعتمدة بالمدن ، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع الشركات الأجنبية لصيانة عدة الطرق العامة و توقفت هذه المشاريع نتيجة للحرب بعد سنة 2014 و لم تستئنف إلى حد الآن .

و كشفت المصلحة عن وجود تفاوض لأجل استشناف الشركات الأجنبية العمل بالمشاريع الحيوية أو انهاء العقود المبرمة معها ، مؤكدة العمل على الصيانة العاجلة و الطارئة للطرق .

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