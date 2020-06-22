سرت للنفط تبحث إشراك “الوطنية للإنشاءات” في تنفيذ مشاريعها بالحقول

بحث المسؤلون عن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الاثنين، إشراك الشركة الوطنية للإنشاءات في تنفيذ مجموعة من المشاريع داخل الحقول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر شركة سرت مع ممثلين عن الشركة الوطنية للإنشاءات ناقش إمكانية مشاركة الأخيرة في تنفيذ المشاريع المُعلن عنها لشركة سرت.

وبحسب بيان لشركة سرت، تناول الاجتماع أيضًا استعداد الشركة الوطنية وجاهزيتها لتنفيذ استبدال خط المكثفات بحقل الحطيبة الذي أُرسيَ عليها موخراً من قبل لجنة العطاءات الرئيسية.

وتمتلك الوطنية للإنشاءات الناشئة أهمية كبيرة في دعم الشركات النفطية كونها إحدى شركات القطاع الوطنية المهمة التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية.

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