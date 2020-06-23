هيئة مكافحة الفساد تبحث ملف الوظائف مع مالية الوفاق

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن عقدها اجتماع مطول مطلع الأسبوع الجاري، بين رئيس الهيئة نعمان الشيخ وأعضاء اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية.

و بحسب ما أعلنت عنه الهيئة، فإن الاجتماع ناقش ثلاثة ملفات رئيسية وهي إزدواجية العمل لموظفي القطاع العام وملف الرقابة المصاحبة على بعض المؤسسات غير الممولة من الجهات العامة، إضافة إلى ملف شبهات الفساد التي رصدتها لجنة ترشيد المرتبات.

وفي وقت سابق، اجتمع وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، مع الشيخ، لبحث أوجه التعاون بين المؤسستين، لضمان تطبيق الخطة الرقابية بهدف الحد من عمليات الفساد في وظائف القطاع العام وترشيد الإنفاق.

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