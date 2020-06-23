مصرف الوحدة يبحث توسيع خدماته في منطقة الواحات

بحث المسؤول عن إدارة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي مع عضو المجلس التسييري لبلدية أوجلة أبوبكر أعمورة توسيع خدمات المصرف من بينها الموبي كاش.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي عمداء بلديات جالو وإجخرة ومكاتب الحرس البلدي ومكتب الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة ومدراء المصارف.

وتناول الاجتماع كيفية توسيع خدمات موبي كاش لدى المحلات التجارية بنطاق الواحات وتسهيل فتح الحسابات لدى التجار لتفعيل الخدمة والاسراع في زيادة المشتركين.

ويهدف مصرف الوحدة بأن تكون جميع خدماته المقدمة في المنطقة إلكترونيا، إضافة إلى استعداده لإطلاق برامج جديدة تخص عملاء المصرف من أجل تدليل الصعاب على كافة المشتركين.

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