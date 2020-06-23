“الثني” يناقش أوضاع الجنوب في ظل الظروف الراهنة

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المرقتة “عبدالله الثني” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع عضو مجلس النواب عن الجنوب “الهادي الصغير”.

حيث بحث “الثني” خلال لقاءه الوضع الصحي للمنطقة الجنوبية، خصوصا مع استياء الوضوع الوبائي لعدد من المدن بسبب ظهور عديد الحالات المصابة فيروس كورونا المستجد.

كما نوقش أيضا كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة من تدابير احترازية ووقائية لمنع تفشي المرض في الجنوب ومختلف مناطق البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المواطنين من مناطق الجنوب والعالقين في عدد من الدول بالخارج وآلية العودة بهم من جهة أخرى.

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