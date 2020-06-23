تعاون مشترك بين سرت للنفط والوطنية للإنشاءات

ناقش رئيس مجلس إدارة شركة سرت لتصنيع وإنتاج النفط والغاز مسعود سليمان موسى، مع المدير العام للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية خير الله صالح، إمكانية مشاركة الشركة الوطنية في تنفيذ المشاريع المُعلن عنها لشركة سرت.

وبحث المجتمعون إمكانية استعداد الشركة وجاهزيتها لتنفيذ استبدال خط المكثفات بحقل الحطيبة الذي أُرسيَ عليها مؤخرا من قبل لجنة العطاءات الرئيسية بالشركة.

من جانبه استعرض المدير العام للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية الخطط المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها، فيما أكد رئيس مجلس الإدارة على أن مجلس الإدارة يُولي أهمية كبيرة لدعم الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية كونها إحدى شركات القطاع الوطنية المهمة التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية.

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