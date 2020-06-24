حملة تفتيش على مخازن المواد الغذائية في الكريمية

أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأربعاء حملة تفتيش على مخازن المواد الغذائية في سوق الكريمية، بمشاركة الجهات الأمنية والضبطية الأخرى.

وأوضح المركز عبر موقعه بفيسبوك، بأن أحد المصانع يقوم العمال بداخله بإعادة تعبئة الأرز دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تغيير العلامة التجارية للمنتج وعدم كتابة تاريخ التعبئة الجديد، مما يعرض المستهلك للخطر.

وأضاف بأن المصنع المحلي يقوم بتغيير بلد الصنع المذكور في الكيس الأول وهو ألمانيا إلى ليبيا في تجاوز مباشر للنصوص القانونية الصحية القياسية المعمول بها والموضوعة من المركز.

وقامت الجهات الأمنية بإيقاف المصنع عن مزاولة العمل والاستمرار في البيع إلى حين خروج نتيجة العينات المأخوذة من المفتشين من مختبرات المركز.

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