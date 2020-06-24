“السراج” يناقش مع وزير الخارجية الإيطالي إغلاق الموانئ النفطية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الأربعاء بوزير الخارجية الإيطالي “لويدجي دي مايو”، الذي وصل إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة قصيرة تأتي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين.

حيث تناول الاجتماع إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين جميعاً ومصدر دخلهم.

كما تطرق أيضا إلى ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة، إضافةً للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، وأهمية استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة الوباء.

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