نواب طرابلس يناقشون وضع قطاع المواصلات و خسائر شركات الطيران

عقدت لجنة المواصلات و الاتصالات بمجلس النواب طرابلس اجتماعاً مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق “ميلاد معتوق” و مدراء الاجهزة و الشركات العاملة في مجال المطارات و النقل الجوي .

تناول الاجتماع برنامج وزارة المواصلات في اعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي و الخطوات المتخذة بشأن عودة الشركات المتعاقد معها لإعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي ، و كيفية ايجاد آلية مالية لتعويض شركات الطيران من الخسائر الناتجة عن الاعتداءات المتكررة على طائراتها و كذلك وقف التشغيل بسبب جائحة كورونا .

ناقش الاجتماع ضرورة ادخال برنامج لتحسين وضع قطاع المواصلات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص و ضرورة التغلب على التضخم الإداري في الشركات .



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