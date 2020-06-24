اقتصاد

نواب طرابلس يناقشون وضع قطاع المواصلات و خسائر شركات الطيران

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت لجنة المواصلات و الاتصالات بمجلس النواب طرابلس اجتماعاً مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق “ميلاد معتوق” و مدراء الاجهزة و الشركات العاملة في مجال المطارات و النقل الجوي .

تناول الاجتماع برنامج وزارة المواصلات في اعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي و الخطوات المتخذة بشأن عودة الشركات المتعاقد معها لإعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي ، و كيفية ايجاد آلية مالية لتعويض شركات الطيران من الخسائر الناتجة عن الاعتداءات المتكررة على طائراتها و كذلك وقف التشغيل بسبب جائحة كورونا .

ناقش الاجتماع ضرورة ادخال برنامج لتحسين وضع قطاع المواصلات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص و ضرورة التغلب على التضخم الإداري في الشركات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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