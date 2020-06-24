“مالية وتعليم الوفاق” تبحثان ملف المرتبات المتأخرة

بحث مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الأزهر الكشر، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، الأربعاء، ملف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمين الجدد والمفتشين التربويين، إلى جانب مرتبات المدربين في المعاهد المهنية المتوسطة.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية في طرابلس، بحضور مديري الإدارات من الوزارتين والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، إلى مخصصات الباب الثاني لمراقبات التعليم في البلديات وأسباب تأخير تسوية المرتبات المتأخرة للمعلمين المكلفين في المناطق النائية.

ووفق وزارة التعليم، فقد خلص الاجتماع إلى البدء بتنفيذ بنود الأعمال ابتداء من الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية