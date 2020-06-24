روما على اتفاقية مع طرابلس لإعادة الاعمار و البنية التحتية في ليبيا

قال موقع “اتالايار ” الأسباني اليوم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وروما عام 2017 و التي التزمت فيها الحكومة الإيطالية بالوسائل التقنية والتكنولوجية تنص على دعم القوات العسكرية الليبية وعلى وجه الخصوص و خفر السواحل للسيطرة على تدفق المهاجرين وفقاً للموقع .

الجدير بالذكر أنه في إطار الاتفاقية التي تم تمديدها مؤخرًا حتى عام 2023 تلقت طرابلس من روما ومن صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا أكثر من 100 مليون دولار مخصصة للتدريب والقوارب والمعدات.

و كشف الموقع عن عقد الاجتماع الأول بين الجيش الإيطالي و حكومة الوفاق الوطني لبدء مهمة إزالة الألغام بالإضافة إلى ذلك سيكون الكونسورتيوم الإيطالي مسؤولاً عن إعادة بناء هذه البنية التحتية وهو مشروع بقيمة 79 مليون يورو .

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